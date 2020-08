Foot - Real Madrid

Real Madrid : Militao annonce la couleur pour Manchester City !

Publié le 2 août 2020 à 18h05 par La rédaction

Puisque Sergio Ramos est suspendu pour le match retour face à Manchester City, Zinédine Zidane devrait titulariser Eder Militao. Et le défenseur brésilien se montre très impatient de disputer cette rencontre.