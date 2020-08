Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va prendre les choses en main pour ce gros dossier !

Publié le 10 août 2020 à 3h45 par T.M.

Depuis plusieurs mois désormais, l’OM traîne Kostas Mitroglou comme un boulet au pied. Un problème que Pablo Longoria entend bien régler durant ce mercato estival.

Pendant longtemps, Jacques-Henri Eyraud a cherché le successeur d’Andoni Zubizarreta à l’OM. Finalement, les Phocéens ont trouvé leur bonheur avec Pablo Longoria, qui s’est ainsi vu confier les clés du sportif. Et pour l’Espagnol, ce premier mercato estival s’annonce déjà mouvementé. Alors qu’il vient de prendre ses fonctions à l’OM, les dossiers chauds s’accumulent déjà et Longoria s’activerait déjà. Dernièrement, la presse italienne assurait qu’il discutait actuellement avec l’Atalanta pour un possible transfert de Florian Thauvin. Et ce ne serait pas le seul dossier épineux géré par le nouvel homme fort de l’OM.

Trouver une solution pour Mitroglou !