Mercato - OM : Eyraud ne s’est pas trompé avec Pablo Longoria

Publié le 9 août 2020 à 4h45 par T.M.

Après de longues semaines de recherches pour trouver un « Head of Football », l’OM et Jacques-Henri Eyraud ont fait confiance à Pablo Longoria. Et l’Espagnol va pouvoir énormément apporter au club phocéen.

En décidant de se séparer d’Andoni Zubizarreta, l’OM souhaitait entamer un nouveau chapitre du projet de Frank McCourt. Mais avant cela, il fallait bien évidemment trouver le successeur de l’Espagnol, celui à qui confier les clés du sportif sur la Canebière. Pendant longtemps, Jacques-Henri Eyraud a cherché son « Head of Football » et le choix s’est finalement porté sur Pablo Longoria. Passé dernièrement par la Juventus ou Valence, l’Espagnol va désormais devoir faire ses preuves à l’OM. Et certains ont confiance en lui et sur ce qu’il peut apporter à l’OM.

« Il travaille en intelligence avec les clubs »