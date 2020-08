Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est interpellé sur le recrutement !

Publié le 9 août 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Le PSG ayant toujours été habitué à recruter des joueurs brésiliens de qualité, Thiago Silva estime que cette tradition devrait être entretenu par Leonardo dans les années à venir.

Valdo, Rai, Leonardo, Ronaldinho, Nenê, Neymar… Le PSG, dans ses 40 ans d’histoire, a toujours été habitué à recruter des Brésiliens, et il s’agit certainement du club français ayant le rapport le plus affectif avec cette nationalité. Thiago Silva, l’actuel capitaine du PSG, le sait parfaitement bien. Et alors qu’il s’apprête fin août à quitter le Parc des Princes au terme de son contrat, le défenseur central brésilien a tenu à faire passer un message à Leonardo.

« J’espère que Paris va continuer à acheter des Brésiliens »