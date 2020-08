Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva s’enflamme pour son aventure au PSG !

Publié le 8 août 2020 à 16h15 par T.M.

Après 8 ans sous le maillot du PSG, Thiago Silva va prochainement s’en aller. Une aventure qui restera dans la mémoire du Brésilien, qui espère d’ailleurs sur une bonne note en Ligue des Champions.

Pour Thiago Silva, l’aventure au PSG touche certainement à sa fin. Alors que le Brésilien espère toujours une prolongation de contrat, c’est Leonardo qui aura le dernier mot. Et il semblerait que le directeur sportif parisien ait déjà tourné la page avec son compatriote. A l’occasion du Final 8 de Ligue des Champions, on devrait donc assister aux derniers moments de Thiago Silva en tant que joueur parisien. La fin d’un long et beau chapitre pour le joueur de Thomas Tuchel. Dans un entretien accordé à l’ AFP ce samedi, le défenseur central de 35 ans s’est d’ailleurs remémoré cette expérience au PSG, qui a débuté en 2012.

« Je suis très content de tout ce que j'ai fait ici »