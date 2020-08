Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce point de blocage incontournable du mercato du Real

Publié le 8 août 2020 à 22h00 par La rédaction

Un élément empêche le Real Madrid de boucler une grosse recrue cet été. Et il n’est pas prêt de se résoudre. Analyse.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com analyse que le mercato du Real Madrid est totalement bloqué du fait d’un élément bien précis : la situation de Gareth Bale. Au fil des semaines, ce point de blocage se confirme et il devient de plus en plus aigu.

Le dossier Bale est insoluble

En effet, en mettant sur le banc l’international gallois, la direction du Real, et Zinedine Zidane avec elle, tente d’inciter le joueur au départ, sachant que son transfert permettrait de débloquer le budget pour une très grosse recrue cet été. Mais Bale, qui a deux ans de contrat, ne veut faire aucun effort financier sur son salaire pour partir, ce qui fait qu’aucun club n’est prêt à se positionner sur lui. La situation est la même depuis plusieurs mois et elle ne fait qu’empirer. Selon certains médias espagnols, Gareth Bale, sachant qu’il ne jouerait pas une minute, a ainsi repoussé l’idée d’aller en déplacement à Manchester City pour la Ligue des champions. Son dossier s’apparente aujourd’hui à la quadrature du cercle pour le Real.