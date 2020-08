Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une chance pour Leonardo avec ce crack de Zidane ?

Publié le 8 août 2020 à 20h30 par Dan Marciano

Vinicius Jr traverse une période compliquée dans sa carrière et ne rentrerait plus dans les plans de Zinédine Zidane. Une situation qui serait arrivée aux oreilles de nombreux clubs et notamment du PSG, prêts à s’attacher les services du Brésilien.

Pari raté pour Zinédine Zidane. Pour affronter Manchester City en huitième de finale retour de Ligue des champions ce vendredi, le coach du Real Madrid avait décidé de titulariser Eden Hazard, pourtant blessé une longue partie de la saison, et de laisser sur le banc Vinicius Jr (20 ans). Finalement, le choix de Zinédine Zidane ne s’est pas avéré payant et c’est sur le banc des remplaçants que le jeune brésilien a assisté, impuissant, à l’élimination de son équipe. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le Real Madrid, Vinicius Jr n’a toujours pas réussi à convaincre définitivement son entraîneur et à s’installer durablement sur le côté gauche de l’attaque. La concurrence féroce à ce poste pourrait constituer un élément de réponse. Mais la situation serait en réalité beaucoup plus complexe.

Vinicius Jr toujours dans les plans de Zidane ?

Vinicius Jr n’a pas disputé la moindre minute de jeu sous le maillot du Real Madrid ce vendredi. Sorti en cours de match, Eden Hazard, titularisé au poste d’ailier gauche, a laissé sa place à…Luka Jovic. A l’issue de la rencontre, Zinédine Zidane a tenté de justifier cette décision et a déclaré que ce choix était avant tout tactique : « Vinicius ? Quand j’ai eu besoin de faire des changements, j’ai pensé aux autres joueurs. Chaque fois que nous perdons, vous cherchez quelque chose. Ce soir, je voulais utiliser d’autres joueurs et c’est tout. » Mais à en croire la presse espagnole, la situation de Vinicius Jr ferait énormément jaser en interne. Selon les informations de Marca , certains responsables du Real Madrid auraient le sentiment que Zinédine Zidane n’aurait pas confiance en son joueur et ne compterait plus sur lui. La situation de Vinicius Jr susciterait énormément d’incompréhension au sein même de son club, mais pas que… Plusieurs équipes européennes auraient pleinement conscience de la mauvaise passe que traverse le Brésilien au Real Madrid et pourraient profiter de l’occasion pour tenter de passer à l’offensive.

Le PSG sur les traces de Vinicius Jr