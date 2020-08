Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce de taille dans le dossier Havertz !

Foot - Mercato - Real Madrid

Alors que le10sport.com vous a révélé un intérêt du Real Madrid et de Chelsea pour Kai Havertz, le Bayer Leverkusen ne songerait à vendre l’international allemand que si ses attentes étaient respectées concernant l’indemnité de transfert.

Grosse révélation de la saison en Bundesliga, Kai Havertz (21 ans) est un des dossiers chauds du mercato estival avec Jadon Sancho. L’international allemand du Bayer Leverkusen intéresse le Real Madrid, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, et figure également sur les tablettes de Chelsea. Dernièrement, le directeur sportif Simon Rolfes assurait qu’aucune offre n’avait été formulée aux hauts représentants du Bayer Leverkusen dans le cadre d’un éventuel transfert de Kai Havertz. Et le club allemand est de nouveau sorti du silence pour son maître à jouer qui ne partira qu’à une seule condition.

« Havertz ? Nous savons que Chelsea s'intéresse beaucoup à lui... mais nous ne vendrons aucun joueur avant la fin de l'Europa League. Si Chelsea veut signer Kai, ils doivent payer ce que nous demandons. Pas de prix inférieur à cause de Covid » . a confié Rudi Völler, directeur des sports du Bayer Leverkusen, à la Gazzetta dello Sport. Le message est passé.

