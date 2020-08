Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane pourrait donner un grand coup de main à Leonardo !

Publié le 8 août 2020 à 16h45 par T.M.

Toujours intéressé par une arrivée de Vinicius Jr au PSG, Leonardo pourrait pourquoi pas être aidé par Zinedine Zidane dans son entreprise. Explications.

Revenu au PSG l’été dernier, Leonardo semble avoir un objectif très clair du côté du Real Madrid : Vinicius Jr. Depuis plusieurs mois désormais, le crack brésilien est annoncé dans le viseur du directeur sportif qui ferait toujours tout son possible pour l’attirer au Parc des Princes. Selon les dernières informations de Marca , Leonardo serait étonné de voir Vinicius Jr jouer aussi peu et voudrait donc en profiter pour arriver à ses fins. Et alors qu’un départ ne serait pas d’actualité pour le principal intéressé, Zinedine Zidane pourrait finalement jouer en faveur du PSG.

Zidane ne compte pas sur Vinicius Jr ?