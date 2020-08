Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau scénario envisagé pour Jadon Sancho ?

Publié le 8 août 2020 à 11h00 par A.D.

Alors que le Real Madrid verrait Manchester United prendre l'avantage pour Jadon Sancho, le Borussia Dortmund n'aurait pas dit son dernier mot pour son crack.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane veut rajeunir son effectif. Selon nos informations, le coach du Real Madrid souhaite donc miser sur Kai Havertz, Eduardo Camavinga et Jadon Sancho lors du mercato estival. Toutefois, le Français ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, Manchester United serait également sur les rangs de l'attaquant du Borussia Dortmund et pourrait bientôt rafler la mise. Mais à en croire les dernières indiscrétions de Christian Falk, journaliste chez Sport Bild , les Red Devils seraient contraints de lâcher une somme proche de 120M€ d'ici le 10 août, soit lundi, pour rafler la mise.

Un nouveau contrat à Dortmund pour Jadon Sancho ?

Ce samedi, Christian Falk et Sport Bild ont lâché de nouvelles précisions de taille sur l'avenir de Jadon Sancho. Selon leurs informations, le Borussia Dortmund se préparerait à toutes les éventualités pour son attaquant de 20 ans. Et dans le cas où Manchester United ne répondait pas à ses attentes dans le délai imparti, le BVB fermerait totalement la porte à un départ de Jadon Sancho cet été et compterait lui offrir une augmentation de salaire. Les Red Devils semblent donc être plus que jamais sous pression en ce qui concerne la pépite britannique.