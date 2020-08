Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Clément Lenglet affiche ses intentions pour son avenir !

Publié le 8 août 2020 à 10h30 par A.D.

Lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2023, Clément Lenglet a expliqué qu'il voulait absolument poursuivre son aventure au sein du club blaugrana.

Lors de l'été 2018, Clément Lenglet a quitté le FC Séville pour rejoindre le FC Barcelone. Au fil des mois, le Français est monté peu à peu en puissance, jusqu'à devenir quasiment un incontournable de la défense catalane. Dans cette optique, l'écurie blaugrana n'aurait pas du tout l'intention de le perdre. Alors que Clément Lenglet sera en fin de contrat en juin 2023, le Barça voudrait bientôt entamer les discussions pour le prolonger selon les dernières indiscrétions de Sport.es . Interrogé sur son avenir, Clément Lenglet a affirmé son intention de rester au FC Barcelone et a annoncé la couleur pour sa prolongation.

«J'aimerais rester ici pendant de nombreuses années»