Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Antoine Griezmann enfin clos ?

Publié le 8 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Arrivé au FC Barcelone l’été passé, Antoine Griezmann ne semble pas totalement avoir convaincu ses dirigeants. Néanmoins, le club culé n’aurait nullement l’intention de se séparer de son champion du monde.

Il était la recrue phare du FC Barcelone lors du dernier mercato estival avec Frenkie de Jong. Contrairement à ce dernier, Antoine Griezmann a été particulièrement décrié pour ses performances malgré ses 15 buts toutes compétitions confondues, un bilan au passage similaire à celui de Neymar au Barça lors de son premier exercice en Catalogne, et également pour son entente sur le terrain avec Lionel Messi. De quoi pousser certains médias espagnols à évoquer un départ cet été et la presse italienne à s’imaginer un échange avec l’Inter contre Lautaro Martinez. Néanmoins, selon Fabrizio Romano, Antoine Griezmann ne devrait pas être poussé vers la sortie par ses dirigeants qui auraient pris une grande décision pour son avenir.

« Griezmann restera à Barcelone cet été, pour sûr »