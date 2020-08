Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ivan Rakitic en rajoute une couche pour son avenir !

Publié le 7 août 2020 à 11h00 par T.M.

Au FC Barcelone, plusieurs joueurs seraient placés sur la liste des transferts. Cela serait notamment le cas d’Ivan Rakitic, à qui il ne reste d’ailleurs plus qu’un an de contrat. Toutefois, dans l’esprit du Croate, la tendance n’est clairement pas à un départ.

N’étant désormais plus intouchable au FC Barcelone, Ivan Rakitic serait même poussé vers la sortie. Le Croate n’ayant plus qu’un an de contrat, le club catalan voudrait s’en débarrasser afin de récupérer quelques millions d’euros. D’ailleurs, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Arsenal s’est notamment positionné pour récupérer Rakitic, qui ne fait toutefois pas de l’Angleterre sa priorité. Et c’est plutôt rester au Barça dont aurait envie le milieu de terrain. « J'ai toujours signé un contrat pour le remplir. Je veux toujours cela. Et je veux me sentir utile au sein du club. Si je vais rester ? C'est le plan », lâchait-il dernièrement.

Rakitic veut rester !