Mercato - OM : Une offre en préparation pour une étonnante piste offensive ?

Publié le 7 août 2020 à 9h45 par T.M.

Toujours à la recherche d’un renfort offensif pour l’OM, André Villas-Boas pourrait possiblement se tourner du côté de la Turquie.

Après les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi à l’OM, André Villas-Boas attend encore du monde cet été. Deux postes sont notamment ciblés en priorité : arrière gauche et attaquant. Alors que le Portugais peut enfin s’appuyer sur son trio Payet-Benedetto-Thauvin, il souhaite avoir des solutions de rechange. Pour cela, un attaquant est attendu sur la Canebière. S’il a longtemps été question d’une arrivée de M’Baye Niang, Villas-Boas avait dernièrement mis un terme à cette piste menant au joueur de Rennes. C’est donc ailleurs qu’il faudrait regarder. Et visiblement, cela pourrait se passer en Turquie avec un certain Ryan Babel.

Babel à l’OM ?