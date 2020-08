Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mickaël Cuisance aurait reçu un message clair pour son avenir !

Publié le 7 août 2020 à 8h45 par T.M.

Ayant placé ses pions, l’OM attendrait désormais le dénouement du dossier Mickaël Cuisance. Toutefois, pour André Villas-Boas et le club phocéen, les dernières nouvelles ne seraient pas vraiment bonnes.

Avec le départ de Morgan Sanson vers la Premier League qui se rapprocherait, André Villas-Boas pourrait avoir besoin encore de sang neuf dans l’entrejeu. Et l’entraîneur de l’OM a déjà étudié la question puisque selon les dernières informations de L’Equipe , c’est Mickaël Cuisance qui serait désiré en cas de départ de l’ancien Montpelliérain. Déjà suivi en janvier dernier, le joueur du Bayern Munich est donc très apprécié sur la Canebière, en particulier par l’entraîneur portugais. Ces derniers jours, l’OM aurait d’ailleurs accéléré, notamment en marge de la dernière rencontre amicale entre les deux clubs. Mais forcément, tout dépendra de la position du Bayern Munich pour Cuisance. Et celle-ci pourrait ne pas faire les affaires de Marseillais.

Le Bayern Munich veut le garder