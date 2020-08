Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet Argentin ne pense pas vraiment à rejoindre l’OM…

Publié le 7 août 2020 à 4h15 par T.M.

Dernièrement, Marcos Rojo a été annoncé dans le viseur de l’OM. Toutefois, il semble que le défenseur de Manchester United ait une autre idée en tête pour son avenir.

Malgré l’arrivée de Leonardo Balerdi, André Villas-Boas pourrait encore chercher à se renforcer défensivement. Et pour cela, une piste du côté de Manchester United avait notamment été évoquée il y a quelques jours. A 30 ans, Marcos Rojo n’a plus qu’un an de contrat et il n’entre pas vraiment dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer. En janvier dernier, l’international argentin avait d’ailleurs été prêté à Estudiantes de La Plata. Une opportunité à saisir pour l’OM ? Rojo a toutefois d’autres plans pour sa carrière, souhaitant plutôt rester du côté d’Estudiantes.

« Mon idée est d'essayer de rester à Estudiantes »