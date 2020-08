Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces pépites de Thomas Tuchel sont désormais aux anges !

Publié le 7 août 2020 à 3h45 par T.M.

Suite aux départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, Leonardo s’était activé pour sécuriser l’avenir des pépites du PSG. Et aujourd’hui, certaines apparaissent plus heureuses que jamais…

Depuis plusieurs années désormais, le PSG a du mal à gérer ses pépites. Les talents sont désormais nombreux à avoir choisi de faire leurs valises pour aller exploser ailleurs. Une liste à laquelle il faut désormais ajouter Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, partis au Bayern Munich et à l’ASSE. Digérant très mal cet échec, Leonardo s’est alors activé pour éviter que cela ne se reproduise avec d’autres talents du centre de formation du PSG et cela a notamment été chose faite avec deux des joueurs les plus prometteurs : Edouard Michut et El Chadaille Bitshiabu. Des pépites très bien chouchouter et elles apprécient.

« Les rêves deviennent réalité »