Mercato - OM : Mandanda valide un choix fort de l’été !

Publié le 7 août 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il semblait promis au départ à la retraite cet été, Yohann Pelé a finalement rempilé pour une saison à l’OM. De bon augure selon son concurrent et complice, Steve Mandanda.

Le 16 juin dernier, un peu à la surprise générale, l’OM officialisait la prolongation de contrat de Yohann Pelé. Le deuxième gardien marseillais de 37 ans, éternelle doublure de Steve Mandanda, a donc rempilé pour une saison supplémentaire avec l’OM alors qu’il semblait initialement se diriger vers la retraite. Et dans un entretien accordé récemment au Phocéen, Mandanda a validé cette prolongation de contrat de Pelé.

« Content qu’il continue l’aventure »