Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce champion du monde qui pourrait échapper à Leonardo !

Publié le 7 août 2020 à 7h15 par Th.B.

Alors que l’entourage de Djibril Sidibé aurait récemment sollicité le PSG qui est à la recherche d’un latéral droit, le joueur de l’AS Monaco disposerait d’une belle cote sur le marché et pourrait ainsi filer entre les doigts de Leonardo.

Avec le départ de Thomas Meunier qui a signé un contrat de quatre ans en faveur du Borussia Dortmund fin juin, le PSG va devoir trouver un latéral droit pour la saison prochaine. En l’état, seul Colin Dagba est un spécialiste du poste bien que Thilo Kehrer puisse occuper cette position comme il l’a déjà démontré par le passé. Et alors que ce dossier ne semble pas connaître d’avancées significatives, Leonardo pourrait compter sur Djibril Sidibé. Fin juillet, Foot Mercato révélait que ses représentants auraient approché la direction parisienne afin de proposer les services du champion du monde. Pour le moment, le PSG ne ferait pas de Sidibé une priorité, mais pourrait garder cette option sous le coude. Néanmoins, Sidibé serait susceptible de ne pas patienter indéfiniment.

Sidibé dans le viseur du Bayer Leverkusen et pas seulement