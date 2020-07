Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un Champion du Monde prêt à offrir ses services à Leonardo ?

Publié le 27 juillet 2020 à 22h45 par H.G.

Alors que le PSG est en quête de renforts sur le flanc droit de sa défense, le club de la capitale aurait vu un international français proposer ses services dans cette perspective.

Si le milieu de terrain est l’un des chantiers prioritaires de Leonardo, le PSG s’est également lancé en quête de renforts pour le côté droit de sa défense après le départ libre de Thomas Meunier au Borussia Dortmund. Et à en croire certains échos dans la presse, ce n’est pas un, mais deux joueurs qu’aimerait enrôler le club de la capitale. Dans cette optique, le PSG a coché le nom de Timothy Castagne comme le10sport.com vous l’a révélé. Mais le Belge de l’Atalanta ne serait pas l’unique joueur observé par Leonardo dans la mesure où des joueurs comme Adam Marusic (Lazio) ou Sergiño Dest (Ajax Amsterdam) ont dernièrement vu leur nom être associé aux champions de Ligue 1. Parallèlement, conscients de la quête du PSG, certains profiteraient de l’opportunité pour offrir leurs services au club de la capitale, et ce serait notamment le cas de Djibril Sidibé.

Le clan de Djibril Sidibé aurait contacté le PSG, mais…