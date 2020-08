Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si la porte s’ouvrait à nouveau pour Lucas Hernandez ?

Publié le 7 août 2020 à 4h45 par T.M.

Il y a quelques semaines, Lucas Hernandez était annoncé comme la priorité de Leonardo pour pallier le départ de Thiago Silva au PSG. Alors que la porte semble s’être fermée pour le champion du monde, la tendance pourrait finalement s’inverser.

Thiago Silva l’a récemment avoué, il aurait aimé continuer avec le PSG. Néanmoins, Leonardo semble en avoir décidé autrement et après la Ligue des Champions, le Brésilien devrait faire ses valises. En fin de contrat, il ne devrait pas se voir proposer de prolongation alors que le directeur sportif du PSG se serait d’ores et déjà mis en quête d’un renfort en charnière. Et pour cela, la solution pourrait pourquoi pas se trouver au Bayern Munich. Ces derniers jours, c’est le dossier David Alaba qui a pris de l’ampleur. Mais il y a quelques semaines encore, c’était plutôt Lucas Hernandez qui était désiré. Après un an en Bavière, l’Allemand était annoncé sur le départ. Et il se pourrait bien que Leonardo puisse se remette à y croire…

Lucas Hernandez sur le départ ?