Mercato - PSG : Le clan Alaba dégagerait une tendance claire pour son avenir !

Publié le 6 août 2020 à 12h15 par T.M.

Les questions sont nombreuses concernant l’avenir de David Alaba. Néanmoins, selon les proches de l’Autrichien, on se dirigerait plutôt vers une prolongation de contrat.

Que va faire David Alaba pour son avenir ? N’ayant plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich, l’Autrichien aurait le choix entre une prolongation ou un départ, que ce soit cet été ou libre en 2021. Ce dossier ne cesse d’ailleurs de faire parler outre-Rhin et les rumeurs sont nombreuses. Alaba est notamment envoyé du côté du PSG, où son agent, Pini Zahavi, aimerait visiblement bien le voir. En effet, selon les dernières informations, l’Israélien ne cesserait de proposer le joueur bavarois à Leonardo, lui proposant même deux possibilités : un transfert cet été pour 36M€ ou un transfert libre l’été prochain. Faut-il donc s’attendre à une arrivée de David Alaba au PSG ?

Un avenir… au Bayern Munich ?