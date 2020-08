Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria gère déjà un premier dossier épineux !

Publié le 7 août 2020 à 3h30 par T.M.

Alors que Pablo Longoria vient à peine de poser ses valises à l’OM, le « Head of Football » a déjà du pain sur la planche.

C’est donc désormais Pablo Longoria qui est aux commandes du sportif à l’OM. A la recherche d’un « Head of Football », Jacques-Henri Eyraud a donc fait confiance à l’Espagnol, récemment passé par la Juventus ou Valence. Cela va donc désormais être à l’Espagnol de jouer et sur la Canebière, la situation n’est pas si simple. En effet, il va falloir gérer le déficit budgétaire, mais aussi les besoins d’André Villas-Boas pour se renforcer. Longoria va donc certainement avoir certains maux de tête dans les semaines à venir, mais pour le dirigeant de 34 ans, le travail aurait déjà commencé avec l’épineux dossier Florian Thauvin.

Ça négocie le départ de Thauvin ?