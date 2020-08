Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour de flamme pour Lucas Hernandez !

Publié le 7 août 2020 à 1h15 par D.M.

Annoncé du côté du PSG, Lucas Hernandez pourrait quitter le Bayern Munich cet été. Un départ qui pourrait intervenir notamment en cas de prolongation de contrat de David Alaba.

Le PSG pourrait bien piocher du côté du Bayern Munich pour se renforcer. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 1er août dernier, le club parisien a formulé une offre proche de 30M€ pour tenter de s'attacher les services de Thiago Alcantara. Mais ce n’est pas tout. Leonardo garderait également un œil sur David Alaba, sous contrat jusqu’en 2021. Le Bayern Munich ne souhaite pas le vendre et aurait entamé des négociations avec son agent Pini Zahavi pour rallonger son bail. Toutefois, les deux parties ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente en raison des demandes du clan Alaba notamment au niveau du salaire. Malgré les discussions qui traînent en longueur, le Bayern Munich ne cache pas son optimisme dans ce dossier : « Je pense qu'en fin de compte, nous trouverons une solution pour que David mette même fin à sa carrière ici (…) Je pense que David sait ce qu'il a à offrir au Bayern et nous savons ce que nous avons à offrir à David » avait déclaré le président bavarois Karl-Heinz Rummenigge dans un entretien à Sky Sports le 31 juillet dernier.

Lucas Hernandez sur le départ à cause... d’Alaba ?