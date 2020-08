Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence XXL pour Leonardo avec «le nouveau Jadon Sancho»

Publié le 7 août 2020 à 0h15 par D.M.

Le PSG suivrait les prestations de Jamie Bynoe-Gittens qui évolue avec l’équipe des moins de 18 ans de Manchester City. Mais le club parisien pourrait avoir fort à faire dans ce dossier en raison de la concurrence.

L’histoire entre le PSG et ses jeunes joueurs s'est souvent soldée par un échec. Et ce mercato estival n’a pas fait figure d’exception. Le club parisien a perdu Tanguy Kouassi, qui a pris la direction du Bayern Munich, mais aussi Adil Aouchiche qui a filé à l’ASSE. Malgré cela, le PSG n’hésite pas à chiper des jeunes talents au nez et à la barbe de plusieurs équipes européennes lorsque l’occasion se présente. Ainsi, le club parisien avait réussi en 2019 à s’offrir Xavi Simons, alors au FC Barcelone. La formation de la capitale voudrait récidiver et tenterait un nouveau coup avec un jeune joueur de Manchester City.

Les plus grands clubs européens suivraient Jamie Bynoe Gittens