Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Énorme coup de théâtre dans le dossier Jadon Sancho !

Publié le 6 août 2020

Annoncé proche d’un départ vers Manchester United, Jadon Sancho pourrait rester au Borussia Dortmund la saison prochaine selon le directeur général du club allemand.

Méconnu il y a encore un an, Jadon Sancho a su se faire un nom dans le monde du football grâce à ses bonnes prestations sous le maillot du Borussia Dortmund. Auteur de 20 buts toutes complétions confondues cette saison, l’ailier anglais a impressionné. Et comme souvent lors qu’un joueur flambe, plusieurs clubs se positionnent sur lui afin de tenter de se l’offrir. Comme annoncé par le 10Sport.com le 8 juin dernier, le Real Madrid a coché le nom de Jadon Sancho dont le profil est fortement apprécié par Zinédine Zidane. Mais le club madrilène ne serait pas la destination privilégiée par le jeune joueur anglais. Plusieurs médias étrangers ont indiqué que l'ailier droit voudrait rejoindre son pays natal et s'engager avec Manchester United la saison prochaine.

Sancho semblait proche de Manchester United

Manchester United serait prêt à tout pour mettre la main sur Jadon Sancho, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2022. Le club anglais suit depuis plusieurs mois le joueur de 20 ans et, selon plusieurs médias, aurait été tout proche de boucler ce dossier. Ce mardi, le journaliste italien Fabrizio Romano, qui travaille pour le Guardian notamment, indiquait que les négociations entre les Red Devils et le Borussia Dortmund étaient très avancées. Sport Bild assurait même que Jadon Sancho aurait trouvé un accord avec Manchester United sur les bases d’un contrat de cinq ans, avec un salaire annuel d’environ 17,5M€. Il ne restait alors plus qu’aux deux clubs à trouver un terrain d'entente. Mais ces dernières heures, plusieurs médias ont souligné que ce dossier n’était pas si avancé et que le transfert de Jadon Sancho pourrait ne jamais voir le jour.

Aucun contact entre le BVB et Manchester United ?