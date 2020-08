Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier va devoir prendre son mal en patience pour ce dossier brûlant !

Publié le 7 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que la presse française s’accorde à dire que Gabriel devrait quitter le LOSC pour rejoindre Arsenal, le principal intéressé n’aurait pas encore pris sa décision et devrait tenir en haleine son entraîneur et ses dirigeants pour quelques jours supplémentaires.

Depuis plusieurs mois, le nom de Gabriel est évoqué dans les journaux. En effet, auteur de belles performances avec le LOSC, le défenseur brésilien s’est fait remarqué et des clubs de haut standing voudraient le recruter. Le PSG pense à lui, comme le10sport.com vous le révélait en février dernier, cependant Gabriel a la cote en Angleterre. Everton, Manchester United et surtout Arsenal auraient des vues sur le joueur de Christophe Galtier. Ces dernières heures, La Voix du Nord a expliqué que Gabriel aurait décidé de signer en faveur d’Arsenal alors que France Bleu Nord se montrait plus mesuré dernièrement en révélant la possibilité qu’un accord soit rapidement trouvé. Mais pour la presse anglaise, on en serait pas encore là.

Rien ne serait fait pour Gabriel et Arsenal