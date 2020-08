Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel aurait pris une décision radicale pour l’avenir de Wahbi Khazri !

Publié le 6 août 2020 à 22h15 par T.M.

Dans sa volonté de bâtir un nouveau projet à l’ASSE centré sur la jeunesse, Claude Puel ne compterait visiblement pas sur Wahbi Khazri, qui serait ainsi invité à aller voir ailleurs.

Cela est désormais très clair, Claude Puel pousse Stéphane Ruffier vers la sortie. Le portier français n’est plus en odeur de sainteté à l’ASSE, n’entrant pas dans le nouveau projet des Verts piloté par l’entraîneur de 58 ans. Mais Ruffier serait loin d’être le seul indésirable dans le Forez. En effet, désormais l’ASSE veut se concentrer sur de jeunes joueurs, par conséquent, certains éléments expérimentés, encore plus ceux avec de gros salaire, seraient invités à se trouver un nouveau club cet été. Et c’est d’ailleurs ce qui arriverait à Wahbi Khazri. Encore sous contrat jusqu’en 2022 avec les Stéphanois, le Tunisien est sur le départ.

Puel pousse Khazri vers la sortie !

Poursuivant sa préparation, l’ASSE affrontera le Hertha Berlin ce vendredi. Néanmoins, comme l’explique Manu Lonjon, Wahbi Khazri n’aurait pas été convoqué pour ce rendez-vous. Et il se pourrait bien que l’on ne revoit pas le Tunisien sous le maillot des Verts. En effet, selon le journaliste, Claude Puel aurait clairement signifié à Khazri qu’il ne comptait pas sur lui cette saison. A 29 ans, l’attaquant pourrait donc prochainement ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière, alors qu’il aurait obtenu un bon de sortie pour un transfert à moindre coût. Reste maintenant à trouver un point de chute.