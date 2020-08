Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un duel entre Puel et Villas-Boas dans ce dossier à 4,5M€ ?

Publié le 6 août 2020 à 21h15 par D.M.

L’OM aurait toujours une chance de recruter Dimitrios Giannoulis qui évoluait cette saison au PAOK Salonique. Le latéral gauche, courtisé également par l’ASSE, n’aurait toujours choisi sa prochaine destination et pourrait toujours opter pour le club marseillais.

« On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central (entre-temps Balerdi est arrivé à Marseille NDLR), un attaquant et l'arrivée d'un latéral gauche dépend de l'évolution de Christopher Rocchia » déclarait le 22 juillet dernier André Villas-Boas dans un entretien à La Provence . Mais le jeune latéral gauche n’a pas disputé les derniers matchs amicaux de l’OM en raison d’une blessure. André Villas-Boas pourrait donc être contraint de recruter une doublure à Jordan Amavi et aurait déjà ciblé plusieurs profils. L’OM suivrait de près la situation de Caio Henrique, mais aussi de Dimitrios Giannoulis qui évolue au PAOK Salonique. Toutefois, Manu Lonjon indiquait lors de son live Twitch que le latéral gauche privilégierait un départ vers l’ASSE notamment en raison de la concurrence de Jordan Amavi.

L’OM peut encore espérer pour Giannoulis