Mercato - Barcelone : L'avenir de Lionel Messi d'ores et déjà réglé ?

Publié le 6 août 2020 à 20h30 par Dan Marciano mis à jour le 6 août 2020 à 20h32

Des rumeurs envoient depuis plusieurs semaines Lionel Messi à l’Inter. Toutefois, l’Argentin devrait poursuivre sa carrière au FC Barcelone.

« J'ai l'intention de rester ici encore de nombreuses années. Je l'ai toujours dit et je n'ai pas changé d'avis. Rien n'a changé. Bien sûr que je veux rester au Barça et terminer ma carrière ici. Pour tout ce que je ressens pour le Club, pour ma famille... Nous nous sentons très bien à Barcelone » déclarait Lionel Messi en octobre 2019 au micro de RAC1 . Pourtant, malgré cette déclaration, son avenir continue de susciter des interrogations. La Cadena SER annonçait que la Pulga n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat et voudrait quitter le FC Barcelone à la fin de son contrat, soit en 2021. Une décision qui pourrait être motivée par la relation tendue que le joueur entretient avec ses dirigeants et notamment Josep Maria Bartomeu : « La situation entre Messi et le Conseil d’administration est plus tendue que jamais. Je ne sais pas comment ça va finir » indique ce jeudi le journaliste d’ El Chiringuito Quim Domenech Puigbo. Mais où pourrait atterrir Lionel Messi ? La presse italienne indique depuis plusieurs semaines que le joueur pourrait poser ses valises à l’Inter.

L’Inter exclut une arrivée de Messi

Les supporters de l’Inter se sont mis à rêver d’une possible arrivée de Lionel Messi à Milan. D’autant plus que le père de l’Argentin Jorge Messi aurait prévu de déménager au sein de la ville italienne. Toutefois, un transfert de Lionel Messi à l’Inter parait improbable. Interrogé sur cette éventualité le 25 juillet dernier, Antonio Conte a lâché une réponse claire : « Nous parlons de fantasy football , de situations qui, pour le moment, ne peuvent pas être liées à l'Inter. Pour de nombreuses raisons. Je ne pense pas qu'il y ait un fou dans le monde qui ne voudrait pas de (Lionel) Messi. Mais ce genre de situation est vraiment très, très loin de l'Inter, de ce que nous faisons et de ce que nous essayons de construire. Nous devons créer une base solide, et puis peut-être... Je le répète, c'est de l'ordre du fantasme. Cependant, lorsqu'il s'agit de fantasy football, j'aime que l'Inter soit l'équipe toujours concernée par la rumeur ». Administrateur délégué de l’Inter, Beppe Marotta a lui aussi exclu une arrivée de Lionel Messi : « Il faut être réaliste, c'est une utopie. Il serait irrespectueux de mettre en avant ce fantasme, car c'est bel et bien un fantasme. Lionel Messi est un grand joueur, mais il appartient à Barcelone. C'est l'endroit parfait pour lui. Je pense qu'il finira sa carrière au Barça » déclarait-il au micro de Sky Sports le 2 août dernier. Du côté du FC Barcelone, on ne croit pas non plus à un départ de la Pulga .

