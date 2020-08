Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau courtisan pour ce jeune talent de Tuchel ?

Publié le 6 août 2020 à 21h45 par La rédaction

Numéro 3 cette année avec le PSG dans la hiérarchie des gardiens, Marcin Bulka pourrait changer d’air cet été. Alors que le Genoa aurait manifesté son intérêt pour le gardien polonais, un autre club serait susceptible de l’accueillir lors du mercato.

Marcin Bulka devrait vivre un été agité. Numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens, le portier du PSG pourrait quitter le club parisien durant le mercato. Derrière Keylor Navas et possiblement Sergio Rico si Leonardo arrivait à faire baisser l’option d’achat de l'espagnol avec le FC Séville, Marcin Bulka verrait son avenir bouché. Le joueur voudrait jouer et accumuler de l’expérience. Leonardo semblerait l'avoir bien compris et un prêt serait envisagé pour le gardien polonais cet été. Outre le Genoa qui aurait manifesté son intérêt afin de l’accueillir, un autre club serait aussi sur l’ancien portier des Blues et pourrait rapidement passer à l’action…

Le Bétis Séville garde un oeil sur Bulka !