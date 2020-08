Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est validé pour le Real Madrid !

Publié le 7 août 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé intéresserait fortement le Real Madrid, Nicolas Anelka a évoqué ce possible point de chute pour l’attaquant français du PSG.

Passé par le PSG et le Real Madrid durant sa carrière de joueur, Nicolas Anelka connaît bien le fonctionnement de ces deux écuries. L’ancien buteur français, qui fait actuellement l’objet d’un documentaire sur Netflix , intitulé « Anelka, l’incompris », s’est prononcé sur la situation de Kylian Mbappé au PSG et sur un possible départ au Real Madrid dans un avenir proche. Interrogé par Marca, Anelka estime que le jeune phénomène français pourrait tout à fait réussir en Espagne.

« Sans aucun doute le successeur de Benzema »