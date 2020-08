Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane prépare un coup colossal avec... Sadio Mané !

Publié le 6 août 2020 à 20h00 par D.M.

Ancien agent de Sadio Mané, Thierno Seydi a confirmé que le Real Madrid suivait les prestations de l'attaquant de Liverpool depuis près de trois ans.

Présent depuis 2016 à Liverpool, Sadio Mané a tout gagné sous le maillot des Reds . Vainqueur de la dernière Ligue des champions, l’attaquant sénégalais a empoché un nouveau trophée en remportant le championnat d’Angleterre cette saison. Sous contrat jusqu’en 2023, Sadio Mané est devenu un élément incontournable de l’effectif mis en place par Jürgen Klopp. Toutefois, le joueur de 28 ans pourrait se laisser tenter par un nouveau défi, d’autant plus que plusieurs clubs prestigieux auraient coché son nom. Comme annoncé par le 10 Sport le 20 mai dernier, le Real Madrid suit de près la situation de Sadio Mané. Une information confirmée par son ancien agent Thierno Seydi.

« Le Real s’intéresse à Sadio Mané depuis trois ans »