Mercato - OM : Villas-Boas ne s’est pas trompé avec Balerdi !

Publié le 1 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Arrivé en prêt du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi est un joueur dont le niveau se situerait bien au-dessus de la moyenne pour l’ancien de l’OM Renato Civelli. Le club phocéen aurait donc fait le bon choix.

Avant que le directeur du football Pablo Longoria ne soit nommé, André Villas-Boas et l’OM sont parvenus à trouver un terrain d’entente avec le Borussia Dortmund pour le jeune Leonardo Balerdi (21 ans). L’international argentin a débarqué en prêt en provenance du BvB avec une option d’achat non obligatoire qui graviterait autour de 14M€. Le défenseur central apportera beaucoup à l’OM et dispose surtout d’un profil qui collerait parfaitement au club olympien.

« C’est une bonne nouvelle pour l'OM ! »