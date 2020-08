Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La star de Villas-Boas voudrait claquer la porte !

Publié le 7 août 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec l’OM, Florian Thauvin avait affiché son envie de rester la saison prochaine. Pourtant, en coulisses, le départ de l’attaquant marseillais serait dans les tuyaux…

« On aura Thauvin Mandanda et Payet la saison prochaine ? Bien sûr. Notre volonté est de rester le pus compétitif possible, mais sur une base économique pereine », avait confié Jacques-Henri Eyraud fin juin, et le président de l’OM affichait donc un disxours très confiant quant à l’avenir de Florian Thauvin. D’ailleurs, même s’il n’a plus qu’une année de contrat au Vélodrome, l’international français a lui-même affiché son envie de rester à l’OM la saison prochaine. Et pourtant…

Thauvin vers le départ ?

Comme l’a annoncé TMW jeudi, Florian Thauvin penserait en réalité à quitter l’OM dès cet été et miserait donc sur un transfert, ce qui permettrait d’ailleurs au club phocéen de récupérer un peu de liquidités plutôt que de le perdre gratuitement dans un an. Toutefois, dans l’optique de sa participation en Ligue des Champions, André Villas-Boas perdrait un atout offensif majeur avec Thauvin, qui est considéré comme la grande star de l’effectif de par son rendement depuis quelques années avec l’OM.