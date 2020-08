Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur de Guardiola se rapproche pour 23M€ ?

Publié le 7 août 2020 à 8h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone cherche à renforcer son secteur défensif pour la saison prochaine, les dirigeants Blaugrana cibleraient l’une des pépites de Pep Guardiola à Manchester City : Eric Garcia. Et le Barça semble être très confiant dans ce dossier…

Le FC Barcelone continue de prospecter sur le marché des transferts. Alors que leur priorité numéro 1 semble être Lautaro Martinez, les dirigeants Blaugrana souhaiteraient également renforcer leur défense la saison prochaine. Dans ce contexte, le Barça ciblerait plusieurs profils pour l’axe de leur arrière-garde, et notamment celui de la pépite espagnol Eric Garcia, parti du club en 2016 pour aller rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Et les Catalans semblent très confiants dans ce dossier…

Des discussions prévues à Lisbonne ?