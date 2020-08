Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est prévenu pour ce crack de Guardiola !

Publié le 7 août 2020 à 0h30 par D.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Pep Guardiola a ouvert la porte à un départ d’Eric Garcia, surveillé par le FC Barcelone. Manchester City demanderait 23M€ pour le laisser filer.

Malgré de lourdes difficultés financières, le FC Barcelone tente de se renforcer lors de ce mercato estival. Le club catalan cherche à préparer l’avenir et serait notamment en quête d’un successeur à Gerard Piqué (33 ans). Selon la presse espagnole, le Barça aurait jeté son dévolu sur Eric Garcia, sous contrat jusqu’en 2021 avec Manchester City. Présent en conférence de presse ce jeudi, Pep Guardiola a clairement indiqué qu'Eric Garcia voulait quitter les Citizens : « Eric Garcia nous a annoncé qu'il ne voulait pas prolonger avec City. Il lui reste un an, mais il ne veut pas prolonger davantage. On le voulait mais il ne veut pas. On imagine qu'il veut jouer ailleurs . »

Manchester City a fixé le prix de transfert d’Eric Garcia