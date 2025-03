OM - McCourt : Le coup «extraordinaire» qui relance tout !

La rédaction

Jacques-Henri Eyraud, ex-président de l'OM, a salué Frank McCourt, l'actuel propriétaire du club, lors d'une interview. Selon lui, l'homme d'affaires américain parfois critiqué mérite davantage de reconnaissance pour son investissement depuis le rachat de la formation phocéenne en 2016.

Président de l’OM de 2016 à 2021, Jacques-Henri Eyraud a connu une fin d’aventure houleuse avec le club phocéen. Remplacé par Pablo Longoria, l’ancien dirigeant de l’OM a récemment tenté de racheter les Girondins de Bordeaux avec Oliver Kahn pour faire son grand retour dans le football français.

«C’est un passionné»

L’ancien président de l’OM a donné une interview pour la chaîne YouTube Le Media Carré et est notamment revenu sur Frank McCourt, propriétaire de l’OM : «C’est quand même extraordinaire ça. Je pense que dans n’importe quel secteur d’activité, qu’un investisseur étranger vienne en France, s’installe et investisse autant, tout le monde devrait dire : « Merci Frank ». Et il y a encore des gens, presque dix ans après, qui me disent : « Il y a un truc ». Mais c’est un passionné de sport authentique, qui a dirigé l’une des plus grandes équipes de baseball aux États-Unis, qui a eu des résultats intéressants.»

«Il devrait avoir beaucoup plus de reconnaissance»

Pour Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt mériterait beaucoup plus de reconnaissance de la part des supporters de l’OM : « Il aime le foot, il le connaît, il a des enfants qui connaissent le foot. C’est un vrai amoureux du sport et du foot. Je ne dis pas qu’il faudrait lui faire une statue sur le parvis du Vélodrome, mais si vous saviez le nombre de présidents de club qui me disent : « Qu’est-ce qu’on aimerait avoir un propriétaire comme Frank McCourt ». Quelque part, ça veut dire quelque chose. Je pense que c’est quelqu’un de formidable qui a relancé ce club et qui devrait avoir beaucoup plus de reconnaissance pour son travail, son investissement et sa contribution. »