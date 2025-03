«Histoire folle» : Une star du cinéma dégoûtée par cette figure du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Être supporter de l’Olympique de Marseille et appeler son enfant Zlatan, c’est possible. Grand fan de l’ancien attaquant suédois, Jean-Pascal Zadi a fait ce choix, quelques jours avant l’un des premiers coups du PSG version qatari sur le mercato. Ce qu’il n’a pas digéré treize ans plus tard.

Originaire de la banlieue parisienne, Jean-Pascal Zadi est pourtant devenu un supporter de l’OM, ce qui ne l’a pas empêché d’avoir une affection particulière pour Zlatan Ibrahimovic avant son arrivée dans la capitale. Passé par l’Ajax Amsterdam, la Juventus ou encore l’AC Milan, le Suédois a marqué le comédien, au point que ce dernier a décidé d’appeler son fils Zlatan, quelques jours avant son transfert au PSG, de quoi le « dégoûter ».

« Même pas une semaine après, Zlatan vient à Paris »

« Mon fils s’appelle Zlatan, mais quand je l’ai appelé Zlatan, il était au Milan AC et personne ne se doutait qu’un jour, Ibrahimovic allait jouer au PSG. Mon fils est né le 22 juillet, et je crois que même pas une semaine après, Zlatan vient à Paris. J'étais dégoûté », a reconnu cette semaine avec humour Jean-Pascal Zadi sur le plateau de C à vous.

« Je le vois tous les jours et il m'énerve »

« Je voulais renier mon fils. Depuis, je le vois tous les jours et il m'énerve. C'est une histoire folle », a ajouté celui qui sera à l’affiche du film Prosper, à retrouver dans les salles de cinéma dès mercredi 19 mars 2025.