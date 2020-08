Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie se dégage pour cet indésirable !

Publié le 6 août 2020 à 23h00 par La rédaction

De retour de prêt du Celta Vigo, Rafinha Alcantara ne serait pas dans les plans du FC Barcelone qui cherche à s’en séparer. L'objectif du club espagnol pourrait se réaliser car une porte de sortie s’ouvrirait pour le Brésilien.

Cet été, le FC Barcelone a un objectif. Vendre ! Avec le passage du Covid-19, les Catalans doivent combler un gros déficit dans leur budget. Pour y parvenir, de nombreux joueurs auraient été placé sur la liste des transferts afin de dégager des liquidités. On retrouve ainsi Jean-Clair Todibo, Carles Alena, Emerson, Moussa Wagué, Philippe Coutinho et Rafinha Alcantara qui seraient sur le départ. Ce dernier revenant d’un prêt non concluant du Celta Vigo, ne ferait ainsi pas partie des plans de Quique Setien et du FC Barcelone qui souhaiteraient s’en débarrasser à tout prix. Cependant, le joueur pourrait trouver preneur car le club catalan aurait reçu une offre pour le milieu brésilien…

Le Shanghai Shenhua propose 16 M€ !