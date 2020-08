Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola évoque un dossier chaud du Barça !

Publié le 6 août 2020 à 22h30 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2021, Eric Garcia est très courtisé par le FC Barcelone, son club formateur. Face à cet intérêt, le défenseur espagnol a pris une grande décision pour son avenir comme l'a souligné son entraîneur Pep Guardiola.

En l’espace d’une saison, Eric Garcia est passé de jeune espoir à une valeur sûre aux yeux de Pep Guardiola. Arrivé de la Masia, centre de formation du FC Barcelone, le défenseur espagnol de 19 ans s’est imposé petit à petit au sein de la défense mancunienne. Des prestations qui auraient tapé dans l’oeil de son club formateur, le Barça. Observant avec attention la situation, Eric Garcia aurait pris une grande décision pour son avenir qui serait en défaveur de Manchester City comme l’a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse.

« Il ne veut pas prolonger davantage »