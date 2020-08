Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Rudi Garcia se prononce sur son avenir !

Publié le 7 août 2020 à 8h12 par G.d.S.S. mis à jour le 7 août 2020 à 8h13

Sous contrat jusqu’en 2021 avec l’OL, Rudi Garcia a fait le point sur sa situation sur le banc des Gones.