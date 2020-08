Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Houssem Aouar, la porte est ouverte !

Publié le 7 août 2020 à 6h45 par Th.B.

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG songe depuis un bon moment à Houssem Aouar. L’OL ayant de fortes chances de ne pas disputer de coupe européenne la saison prochaine aurait déjà prévu de vendre son milieu de terrain.

Au terme d’une saison très mitigée sur le plan sportif, l’OL a pointé à la 7ème place du classement et ne participera de ce fait à aucune coupe européenne lors du prochain exercice, à moins que les hommes de Rudi Garcia ne remportent la Ligue des champions. Ainsi, en l’état actuel des choses et au vu de la réalité économique actuelle, le club rhodanien devrait dégraisser cet été afin de renflouer ses caisses. Et le PSG pourrait avoir un joli coup à jouer du côté des Gones avec Houssem Aouar.

Aouar bel et bien sur le départ