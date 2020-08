Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin et l’OM doivent-ils se séparer ?

Publié le 7 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Comme le10sport.com vous l’a déjà assuré, l’OM n’a pas bougé le petit doigt dans le cadre d’une prolongation contrat de Florian Thauvin, courant actuellement jusqu’en juin 2021. Et alors qu’il refusait jusqu’ici d’envisager un départ, le champion du monde tricolore aurait revu sa position sur la question. Alors l’OM doit-il se séparer de Thauvin ? C’est notre sondage du jour !

Ces derniers temps, la tendance n’était pas à un départ de Florian Thauvin qui a passé une bonne partie de la saison à l’infirmerie à cause de pépins physiques. En effet, que ce soit son entourage ou le joueur lui-même, quitter l’OM n’était pas envisageable ni une option envisagée. Florian Thauvin avait fait passer le message suivant sur lors d’un live Instagram avec l’humoriste Malik Bentalha. « Je te le dis, je reste, comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Frérot, je ne vais pas te faire la chanson, tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Moi ici je suis bien, en plus j'ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bas pour ça ? En plus je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? » . Et du côté de l’OM ? Comme le10sport.com vous l’a rappelé récemment, aucune discussion n’a été entamée pour prolonger son contrat qui, pour rappel, expirera en juin 2021. Ainsi, du côté du club, un départ en 2021 semblait se dessiner bien que l’OM soit en proie à des difficultés financières importantes obligeant le club à songer à une vente de Thauvin, contre le gré du principal intéressé. Mais la donne aurait changé.

Thauvin finalement ouvert à un départ, l’Atalanta en embuscade