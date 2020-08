Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre Xavi et Setién, Bartomeu est tiraillé

Publié le 7 août 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu est plutôt décrié par certains socios du Barça et sa relation avec Lionel Messi ne serait plus idyllique. Cependant, et bien que les élections présidentielles approchent, l’homme fort du club a les idées bien en place pour la saison prochaine et concernant l’identité de l’entraîneur qui prendra place sur le banc du FC Barcelone.

Le FC Barcelone ne vit pas la saison la plus calme de son histoire. Bien au contraire. Que ce soit sur le terrain où le staff et les joueurs ont échoué à l’obtention d’un troisième sacre consécutif de la Liga, ou en dehors avec les problèmes en interne, le Barça traverse une période difficile. En attestent les échauffourées entre Lionel Messi et Eric Abidal concernant le départ d’Ernesto Valverde en février dernier, le scandale l3 Ventures et le quiproquo autour de l’ERTE et la réduction des salaires dans le cadre de la crise financière engendrée par le Covid-19… D’ailleurs, Lionel Messi en aurait carrément assez de tout cela d’après la Cadena SER et serait prêt à claquer la porte du club en juin 2021, soit à l’expiration de son contrat. Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu ne serait d’ailleurs pas étranger à cette situation puisque selon Quim Domenech Puigbo, journaliste d’ El Chirnguito , la situation entre le joueur et le conseil d’administration serait plus tendue que jamais. Et sur le banc du FC Barcelone, ce n’est pas forcément mieux. Lionel Messi et Luis Suarez ont pointé du doigt le travail effectué par Quique Setién et son staff depuis janvier ces derniers temps. Au point d’envisager un changement d’entraîneur seulement six mois après le départ d’Ernesto Valverde ? Ce serait une hypothèse à prendre en compte. Et un homme ferait particulièrement rêver dans les hautes sphères du Barça.

Xavi, un rêve reporté

Ces dernières semaines, le FC Barcelone aurait activé plusieurs pistes afin d’à terme, éventuellement combler le vide que le potentiel départ de Quique Setién laisserait au club. Des profils comme Patrick Kluivert, Ronald Koeman ou encore Laurent Blanc semblent avoir été étudiés. Mais à l’instar de cet hiver, le FC Barcelone ferait de Xavi Hernandez sa grande priorité. Et le président Josep Maria Bartomeu ne s’en est absolument pas caché au micro de beIN SPORTS . « J’ai une très bonne relation avec Xavi, nous parlons beaucoup. Il sera coach de Barcelone un jour, c’est certain. Et il le fera quand il décidera qu’il veut être le coach. Il répond à nos critères, il est talentueux et il connaît le club. Il entraîne une équipe pour le moment et il a tout juste renouvelé son contrat. Mais il finira par venir à Barcelone, j’en suis sûr. Il prendra la décision » . En résumé, la légende vivante du FC Barcelone a les clés du camion. S’il décidait de revenir au club catalan et parvenait à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants en place pour son projet, on lui offrirait volontiers les rênes de l’effectif blaugrana. Cependant, comme le président du FC Barcelone l’a souligné, Xavi est en poste à Al-Sadd jusqu’en juin 2021. Néanmoins, son discours sur l’ancien numéro 8 du FC Barcelone ne l’empêche pas d’être assuré que Quique Setién a le profil adéquat pour remettre le Barça sur les bons rails la saison prochaine.

Setién, l’homme de la situation