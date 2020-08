Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le point de non-retour atteint pour Messi ?

Alors que des rumeurs envoyant Lionel Messi à l’Inter se répandaient ces derniers jours, Barcelone a tenu à couper court à ces spéculations. Toutefois, la situation serait totalement différente entre l’Argentin et la direction catalane.

Sous contrat jusqu’en 2021, l’avenir de Lionel Messi est le dossier prioritaire pour le FC Barcelone d’autant plus que certaines spéculations envoient l’Argentin à l’Inter Milan. Josep Maria Bartomeu avait néanmoins tenu à mettre les choses au clair concernant l’avenir de la star catalane : « Leo l'a dit, il veut terminer sa carrière au Barça. Il est l’homme d’un seul club. Leo Messi, dans trois, quatre, ou beaucoup plus d’années, arrêtera de jouer, mais il jouera alors au Barça. Cela a toujours été son club.» Une forte indication venant du président catalan qui pourrait totalement être remise en cause à la suite des dernières informations concernant la relation entre Lionel Messi et la direction catalane…

« Je ne sais pas comment ça va finir »