Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu ouvre grand la porte à Xavi !

Publié le 7 août 2020 à 17h00 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a profité d’une interview accordée à beIN SPORTS afin d’évoquer une éventuelle arrivée de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur du Barça.

Légende vivante du FC Barcelone, Xavi Hernandez a été un élément phare du grand Barça de la fin des années 2000 et du début des années 2010 avec Pep Guardiola. L’emblématique numéro 6 du club culé est resté très proche de la direction actuelle et a presque remplacé Ernesto Valverde sur le banc blaugrana cet hiver lorsque ce dernier a été remercié. En raison de désaccords sur quelques points, Xavi n’est finalement pas venu et Quique Setién a pris les rênes de l’effectif. Néanmoins, le nouvel entraîneur du Barça n’a pas donné satisfaction et pourrait à terme être limogé comme Ernesto Valverde avant lui. De quoi permettre à Xavi Hernandez de revenir au FC Barcelone, mais en tant que coach ? Le président Josep Maria Bartomeu y croit, mais pas pour tout de suite.

« Et il le fera quand il décidera qu’il veut être le coach »