Mercato - Barcelone : Arthur Melo aurait pris une décision tonitruante !

Publié le 7 août 2020 à 15h00 par A.D.

Alors qu'il évoluera à la Juventus la saison prochaine, Arthur Melo aurait refusé de retrouver le Barça avant son départ. Sur le point de rencontrer sa direction pour régler sa situation, le Brésilien aurait l'intention de demander une rupture de son contrat.

Le FC Barcelone et la Juventus ont discuté pendant de longues semaines pour réaliser l'échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. Déterminé à rester au Barça, le Brésilien aurait ralenti les négociations pendant une grosse période. Alors que le dossier est enfin bouclé, la situation entre Arthur Melo et le Barça ne serait pas meilleure pour autant. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , Quique Setién aurait annoncé à Arthur Melo qu'il ne jouerait pas la fin de la Ligue des Champions. Une nouvelle qui aurait provoqué la colère de l'ancien de Grêmio. En guise de protestation, le milieu de terrain de 23 ans aurait décidé de rester au Brésil, de ne pas revenir à Barcelone avant de rejoindre la Juventus. Et cette décision aurait provoqué d'énormes tensions en interne. D'après La Vanguardia , Arthur Melo aurait finalement accepté de revenir sur sa décision et de rentrer à Barcelone pour rencontrer sa direction et trouver une solution. Une information confirmée par Calciomercato.it ce vendredi.

Arthur Melo voudrait rompre son contrat avec le Barça