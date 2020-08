Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Une ancienne gloire du club impliquée pour Willian !

Publié le 7 août 2020 à 12h10 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Willian et Arsenal ont trouvé un accord pour une arrivée de l’international brésilien cet été. Et une ancienne gloire du club aurait fait pencher la balance en faveur des Gunners…