Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le torchon brûle entre Zidane et Gareth Bale !

Publié le 7 août 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

Comme l'a reconnu Zinedine Zidane en conférence de presse, Gareth Bale a refusé de faire le déplacement en Angleterre pour affronter Manchester City en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Interrogé sur cette situation, un proche du joueur a expliqué que le Gallois était assuré de ne pas jouer la moindre minute face aux Citizens et qu'il ne voulait pas voyager pour rien.

Depuis son retour au Real Madrid, Zinedine Zidane ne semble pas compter sur Gareth Bale. Peu satisfait des prestations du Gallois, le coach du Real Madrid l'utilise de moins en moins, et c'est un euphémisme. Alors que le contrat de son attaquant se termine en juin 2022, Zinedine Zidane pourrait une nouvelle fois tenter de s'en séparer cet été. Mais il se pourrait que l'issue soit la même que lors des dernières fenêtres de transferts, puisque Gareth Bale ne serait toujours pas décidé à quitter le Real Madrid. Dans une situation de plus en plus complexe à la Maison-Blanche , Gareth Bale aurait pris une incroyable décision avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester City (ce vendredi soir). Comme l'a avoué Zinedine Zidane, le numéro 11 du Real Madrid aurait refusé de faire le déplacement en Angleterre pour y affronter les hommes de Pep Guardiola.

«Il a préféré ne pas jouer et le reste est entre lui et moi»

« Au final, beaucoup de choses sont sorties, mais nous avons une relation respectueuse. On a eu une conversation privée, mais je peux seulement vous dire qu'il a préféré ne pas jouer et le reste est entre lui et moi. Si la démarche de Bale est personnelle ? Oui, mais je ne vais rien vous dire d'autre parce que c'est quelque chose entre lui et moi. Il ne m'a pas déçu et je ne vous dirai rien. Ces choses doivent rester dans les vestiaires. C’est un joueur du Real Madrid maintenant, rien ne change et je respecte ça. Il a préféré ne pas jouer et c'est la seule chose que je peux vous dire. Nous nous concentrons sur le match de demain », a déclaré Zinedine Zidane en conférence de presse.

«Il n'y a pas de solution au problème de Bale»